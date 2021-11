Čtyři pětiny Američanů nad 12 let mají alespoň jednu dávku

Za posledních deset dní dostalo první injekci nejméně 2,6 milionu dětí ve věku pět až jedenáct let. Pro tuto věkovou kategorii schválily úřady první vakcínu od firmy Pfizer na konci října. V Evropě zatím na schválení čeká.

Americká vláda zároveň investuje miliardy dolarů do výrobních kapacit s cílem vyprodukovat alespoň miliardu dávek ročně, prohlásil rovněž Zients.

Pozor na cesty do ČR, varuje americký úřad

Program by měl pomoci se zajištěním dostatečného množství vakcíny pro chudé země. V případě, že se objeví nový patogen, měly by pak Spojené státy být schopné přijít s novou vakcínou do devíti měsíců od vypuknutí epidemie, dodal poradce Bílého domu.