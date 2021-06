Covid část virů chřipky vymýtil

Podle zprávy zveřejněné na zdravotnickém portálu STAT do žádné mezinárodní databáze nepřibyla informace o monitorování chřipkového viru ze skupiny H3N2. Naprosto stejně to vypadá kolem jedné ze dvou linií virů chřipky typu B známých jako B/Yamagata.

Při sezonní chřipce musí vědci předpokládat, jaký chřipkový kmen způsobí problém v příští sezoně. Za přispění monitorovacích center ve více než stovce vyhledávají kmeny, o nichž se předpokládá, že udeří, jakmile začne sezona. Je to složitý proces a už několikrát nesprávně odhadli, kudy se chřipkový virus vydá.

Pokud by skutečně ztratil na rozmanitosti, mohlo by to v budoucnu ulehčit přípravu vakcín proti chřipce. Na definitivní závěry o oslabených nebo zmizelých kmenech si odborná veřejnost musí ještě počkat.