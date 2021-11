Co je to covid? Domorodé kmeny v Amazonii se o pandemii dozvěděly až s vakcínou

Vůdce domorodé komunity v odlehlé části amazonského pralesa v Peru se o pandemii covidu-19 dozvěděl teprve v říjnu, kdy do jeho vesnice dopluli na lodi zdravotníci s vakcínami. Jejich cesta do míst, kam nevedou silnice ani pozemní cesty, trvala tři dny. Píše to agentura Reuters.