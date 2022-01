Chtít očkování zaměstnavatel zatím nemůže

Povinně naočkovaní proti covidu budou muset být od 1. března vybrané skupiny profesí, jako jsou policisté, zdravotníci nebo třeba vojáci, pokud to ovšem nová vláda nezmění. Vyplývá to z vyhlášky, kterou vydalo ještě za minulého vedení ministerstvo zdravotnictví. Do té doby nemůže u těchto skupin zaměstnavatel očkování vyžadovat. Tím spíš dávat to jako podmínku pro vstup do práce.