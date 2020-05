Chrání antimalarika před nákazou covidem? Zjišťuje to test na 40 000 lidech

Do testu se zapojí 40 000 zdravotnických pracovníků z Evropy, Afriky, Asie a Jižní Ameriky. V Británii začíná ve čtvrtek v univerzitních nemocnicích v Brightonu a Oxfordu a zapojí se do něj zdravotníci z 25 britských nemocnic, kteří se starají o nemocné s covidem-19 a u kterých se nákaza koronavirem SARS-CoV-2 neprokázala.

„Skutečně nevím, zda chlorochin nebo hydroxychlorochin pomáhají proti covid-19 nebo škodí,“ řekl profesor oxfordské univerzity Nicholas White, který je jedním z vedoucích studie. Podle něj je právě rozsáhlé testování, u kterého zapojení lidé nevědí, zda dostávají lék, či placebo, a stejně tak to nevědí ani ti, kdo jim je podávají, tím nejlepším způsobem, jak to zjistit.

Výsledek sice bude znám až na konci roku, jenomže do té doby zřejmě ještě nebude vakcína, takže je nutné hledat jiné možnosti, jak ochránit ohrožené lidi, dodal profesor Martin Llewelyn z lékařské fakulty brightonské a sussexské univerzity, který se na studii také podílí: „Jestliže by dobře snášený lék, jako jsou chlorochin a hydroxychlorochin, mohl snížit riziko nákazy covid-19, mělo by to neuvěřitelnou cenu.“