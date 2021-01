Chebská nemocnice je plná, rozváží pacienty jinam

„V průběhu neděle se podařilo zajistit transfer čtrnácti pacientů. Budou mířit do nemocnic v Mariánských Lázních, do Prahy a jeden těžký případ do nemocnice v Rakovníku,“ uvedl Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN), pod kterou spadají nemocnice v Karlových Varech a v Chebu.

„Část pacientů již převezena byla a část čeká na přepravní kapacitu a další možnosti,“ pokračoval mluvčí.

„Počet lůžek pro covid pozitivní jsme v chebské nemocnici o víkendu navýšili, kdy byla v podstatě zrušena jednotka intenzivní péče chirurgie, která se včetně personálu připojila ke covidové péči,“ popsal Podracký, jak je situace v chebské nemocnici aktuálně řešena. „Tím se počet lůžek pro covid pacienty navýšil a je v současné době dostačující,“ doplnil s tím, že aktuálně byla v pondělí dopoledne volná tři intenzivní lůžka pro covidové pacienty.

Chybí personál

Pokud by byla i tato lůžka postupně naplněna, byla by situace dále řešena dalšími převozy pacientů do jiných nemocnic. U těžkých případů je to ale podle Podrackého limitováno několika faktory. Pro pacienty totiž může být transport zátěží a mohl by mu totiž přitížit. Převozy jsou limitovány rovněž počty volných lůžek v nemocnicích v okolí chebské nemocnice. Lehčí případy, kdy již nehrozí náhlé zhoršení stavu s požadavky na intenzivní péči, nemocnice převáží do nemocnic v Mariánských Lázních.

V KKN chybí aktuálně několik desítek osob zdravotnického personálu. V pondělí dopoledne bylo v KKN aktuálně hospitalizováno kolem stovky pacientů s onemocněním covid-19. „Museli jsme na to již dříve reagovat zrušením ortopedie, kožního oddělení a v Chebu také ORL. Ta lůžka používáme pro covid pacienty, ale nemocnice není donekonečna nafukovací,“ popsal mluvčí KKN.

„Kdybychom pacienty nemohli převážet, museli bychom na to reagovat uzavřením dalších oddělení, například porodnice, ale to by byl velký problém,“ pokračoval Podracký s tím, že dosud se uzavírání týkalo oddělení, kde nejde bezprostředně o lidské životy.

Pomoc armády

Vedení kraje jedná s ministerstvem zdravotnictví ohledně možnosti posílení intenzivní péče dodávkou osmi takových lůžek od Armády ČR. „Lůžka jsou k dispozici a připravena k instalaci v Chebu. Nicméně tak, jak mě ministr zdravotnictví pan Blatný informoval, stále pracují na tom, zdali jsou k tomu schopní alokovat potřebný zdravotnický personál, aby mohla být lůžka adekvátně obsluhována,“ uvedl v pondělí dopoledne na mimořádném jednání karlovarského krajského zastupitelstva karlovarský hejtman Petr Kulhánek (KOA).

„Situace je velmi náročná,“ komentoval s tím, že ani v nejbližším týdnu se neočekávají příznivější trendy.

Ten již minulý týden požádal vládu o uzavření dohody s Bavorskem a Saskem o možnosti převozu pacientů k sousedům, ale ta s tím zatím do doby zaplnění všech volných lůžek v rámci ČR nesouhlasila.

Podle uvolněného krajského zastupitele Josefa Märze (VOK), jenž má ve vedení kraje zdravotnictví spolu s Kulhánkem na starosti, se podařilo dojednat se studenty vyšších ročníků a řediteli středních zdravotnických škol pomoc v nemocnicích v kraji. Oslovil rovněž personál a provozovatele lázeňských zařízení v kraji, ale tam je spíše možnost pomoci s očkováním a popřípadě v Chebu s testováním pacientů.