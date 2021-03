Chcete antigenní test? Volno je nejdřív za týden

„Na mnohých místech jsou termíny zcela obsazeny na 2 až 3 týdny dopředu, a to nemocnice naší skupiny již dle svých možností kapacitu testovacích míst navyšovaly,“ řekla Právu Radka Miloševská, mluvčí skupiny AGEL, která zajišťuje testování v šesti krajích.

Pokud se situace nezlepší, mohla by zakročit vláda. „Například by tlačila k většímu využívání samotestování,“ zvažuje vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Podmínkou je ale dostatek testů k samotestování. Výjimku ministerstvo zdravotnictví udělilo už 104 AG testům.

Ještě minulý týden ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) firmy vyzýval, aby k testování pracovníků využily i centra pro veřejnost. Jeho slova v pátek mírnil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), dojednat by si měli zaměstnavatelé spíše závodní lékaře nebo soukromé zdravotní společnosti.

„Když pan vicepremiér Havlíček poradil ve čtvrtek firmám, aby poslaly své zaměstnance do otevřených testovacích míst, výsledek se dostavil. Někde mají plno až do května,“ kritizoval Půta. Zvýšení kapacit podle něj není možné. Kraj chce proto do AG testování zapojit praktiky.