Cestující do Norska se musí nechat otestovat

Všichni lidé, kteří přicestují do Norska, se budou muset od 2. ledna podrobit testu na koronavirus, a to nejpozději 24 hodin po příjezdu, napsala agentura DPA s odvoláním na rozhodnutí norské vlády. Testu se musí lidé podrobit co nejdříve na letišti nebo na jiném hraničním přechodu.