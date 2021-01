Česko nemá důvod žádat kvůli covidu o pomoc zahraničí, vzkázal Babiš lidovcům

Premiér Andrej Babiš (ANO) míní, že teď není důvod, aby stát žádal v zahraničí o pomoc s covidovými pacienty. Řekl to v reakci na výzvu lidovců. Opoziční KDU-ČSL ho vyzvala, aby kvůli nárůstu počtu pacientů s covidem okamžitě požádal okolní státy o pomoc. Podle KDU-ČSL je situace v řadě krajů už kritická a vláda by ji měla urgentně řešit. Strana to uvedla v tiskové zprávě.