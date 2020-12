Česko dostane z Tchaj-wanu pět linek na výrobu roušek. Čtyři z nich získá soukromá firma

V polovině října senátoři v čele s Vystrčilem dohodli s ministry průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO) a zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) konkrétní kroky, které měly k přijetí a využití pěti automatizovaných linek na výrobu roušek z Tchaj-wanu vést. Začalo se jednat o převzetí. Bylo potřeba zajistit dopravu strojů do Česka, jejich zprovoznění a zaškolení obsluhy, podepsat smlouvu a vyřešit cla a také vybrat firmy, které budou linky obsluhovat.

„Nechtěli jsme zvýhodnit jednu firmu, která by dostala pět linek. Narušilo by to hospodářskou soutěž,” zdůvodnila Tauberová, proč podmínkám dárce nevyhověli.