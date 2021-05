Češi i Němci opět mohou na nákupy za hranici, výjimkou je Sasko

Bavorská regionální média i bavorská televize BR již informovaly, že cesty za nákupy do Česka či Rakouska jsou volné. Potvrdil to také bavorský premiér Markus Söder. Bavorské portály nicméně poukazují na to, že ačkoli Německo malý příhraniční styk bez karantény rozvolnilo až na 24 hodin, Česko takové cesty omezuje na polovinu, tedy na maximálně 12 hodin.