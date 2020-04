Část pacientů s Covid-19 má poškození mozku

U malého počtu pacientů napadených koronavirem SARS-CoV-2 se objevují neurologické potíže včetně vážných poškození mozku, uvedli neurologové podle listu The New York Times. Trpí nejen zmateností a záchvaty, ale byli stiženi i mrtvicemi. Podle čínských studií je to častější u lidí s vážným průběhem nemoci.