Britská varianta je nakažlivější, ale není smrtonosnější, ukázala studie

Varianta koronaviru, která se objevila loni na podzim v Británii, budila od počátku obavy. Šířila se daleko rychleji než původní patogen a rychle pronikla do celé Evropy včetně Česka. Studie zveřejněné v časopisech The Lancet Infectious Diseases a The Lancet Public Health však podle webu rtl.de ukázaly, že navzdory větší nakažlivosti nezpůsobuje britská varianta B.1.1.7 nárůst úmrtnosti.