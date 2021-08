Britové šílí z covidových pasů ve Francii

Totální chaos zažívají tisíce Britů, kteří jsou na dovolené ve Francii, píše server deníku The Daily Mail. Od pondělí totiž ve Francii vstupuje v platnost nový covidový zákon, který zavádí zdravotní pasy nezbytné pro vstup do kaváren, restaurací, na hromadné akce, do veřejné dopravy či památek. Mnohým se ale nedařilo do aplikace nahrát své potvrzení o očkování a nikdo neví, co s těmi, kdo nemají smartphony.