Ještě smutnější pohřeb. Bratry nenechali po smrti otce utěšit matku

Můžete přijet na pohřeb nacpanou hromadnou dopravou, ale nemůžete být během obřadu oporou vlastní matce? Tak se ptají britská média poté, co se na veřejnost dostaly záběry ze smutečního obřadu v Milton Keynes, který proběhl minulý pátek.

Craig a Paul Bicknellovi se po smrti svého otce k matce přestěhovali. Právě proto, aby jí mohli být oporou a stýkat se s ní bez ohledu na opatření. To však zaměstnanci pohřebního ústavu nebrali v úvahu a během pohřbu přísně trvali na dodržení rozestupů.

Na nahrávce z obřadu lze vidět smuteční hosty, kteří všichni sedí v náležitých rozestupech. V jedné chvíli si oba bratři vezmou své židle a přitáhnou si je tak, aby byli své matce nablízku. V tu chvíli však zasahuje jeden ze zaměstnanců pohřební služby, přerušuje obřad a oba muže upozorní na to, že musí dodržovat své rozestupy a vrátit se na své původní místo.

„Můžu sedět v restauraci, můžu sedět v hospodě, můžu žít v jejím domě a můžu do krematoria dojet limuzínou se šesti lidmi,“ uvedl Craig Bicknell. „Chci obejmout mámu na tátově pohřbu a ten vůl přilítne agresivně před všechny a křičí ‚zastavte obřad' a donutí nás se rozdělit,“ vysvětlil Craig, přičemž použil ostřejšího výrazu než vůl.

„Už takhle to byl nejtěžší den našich životů a to, co se stalo, bylo prostě srdcervoucí,“ dodal jeho bratr Paul.