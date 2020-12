Blatný: Proočkování 5,5 milionu lidí v ČR má být do konce léta

Proočkování 5,5 milionu lidí v české populaci, které plánuje vláda, by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mělo být provedeno do konce léta příštího roku. Ministr to ve čtvrtek uvedl ve Sněmovně v rámci interpelací. Strategii očkování chce předložit vládě v pondělí.