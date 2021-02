BioNTech rozjel v Marburgu novou výrobu vakcíny

Německá vláda upírá k výrobě v Marburgu své naděje, doufá, že by se v zemi mohla na jaře rozjet naplno vakcinace, která v současné době kvůli nedostatku očkovací látky stagnuje.

Než se ale najede na plný provoz, bude to ještě nějaký týden trvat. Výrobní zařízení v nové firmě musí totiž schválit Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), protože je to součást procesu schválení vakcíny. Také údaje z první šarže vyrobené v Marburgu se zasílají k posouzení tomuto evropskému orgánu.

BioNTech bude vakcíny vyrábět, ale odběratelům je bude moci předávat až poté, co získá souhlas od agentury EMA. Schválení se očekává na přelomu února a začátku března. První vakcíny vyrobené v Marburgu by se mohly dostat do vakcinačních center počátkem března.