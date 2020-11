Bez uzávěry přijde peklo, varuje Bidenův expert

Nová vlna covidu-19 v USA se výrazně zhoršuje. Denní bilance nákaz za posledních 24 hodin dosáhla nového maxima 142 755 pozitivních testů. Podle listu The New York Times (NYT) se rekord v počtu nových nákaz tento měsíc zvýšil již popáté. „Zavřít bary a restaurace v deset večer nestačí,“ řekl Osterholm v reakci na omezení, jež od pátku zavedl stát New York.