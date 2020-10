Belgie na české cestě. Hledá způsoby, jak zastavit šíření koronaviru

„Je to velmi znepokojující. Koronavirus se šíří čím dál rychleji a tomu musíme zabránit co nejdříve,“ citoval server The Brussels Times De Crooa. Jeho vláda zavedla už od minulého pátku opatření, která se nejvíce dotýkají restauračních zařízení. Omezení se nejméně na měsíc dotknou také amatérského sportu. Školy ale například zůstávají otevřené.

Zatímco restaurace jako takové mohou mít otevřeny až do 1:00 ráno, kavárny a bary musí zavírat už ve 22:00. To se ale nezamlouvá majitelům, kteří se uzávěře svých podniků v daný čas pokouší vyhnout tím, že ze svých barů dělají restaurace.

Vláda se ale pokusila vnést do zařízení řád, a tak rozhodla, že otevřené podniky musí u vstupu vylepit úřední povolení potravinářské inspekce. Pokud jím nedisponují, budou považovány za bar bez ohledu na to, kolik jídla mají v nabídce.

Klasických obchodů se současná opatření příliš nedotknou. Pouze musí zavírat do 22:00. Lidé by v nich měli dodržovat rozestupy alespoň půl druhého metru a nosit roušky. Zakázána jsou shromáždění v počtu větším než čtyři osoby a lidé by, pokud jim to situace umožní, měli pracovat z domu.