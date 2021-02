Bavorský premiér žádá urychlení schvalování vakcíny Sputnik v EU

Problém je, že EMA postupuje při schvalování vakcín pomaleji než třeba americké nebo britské regulační orgány. Kvůli tomu se dostala vakcína od firmy Pfizer do zemí EU o dva až tři týdny později než do Británie a USA .

Nepřímo to kritizoval bavorský premiér Markus Söder, když v rozhovoru pro deník Die Welt zdůraznil: „Evropské regulační úřady by měly co nejrychleji posoudit i ruskou a čínskou očkovací látku.“ Pokud se ukážou jako bezpečné a účinné, měly by být schváleny i v EU. Podle německého odborného listu ÄrzteZeitung už kancléřka Angela Merkelová telefonovala o Sputniku V s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, s nímž se shodla, že i přes všechny politické názorové rozdíly je možné spolupracovat v humanitární oblasti.