Babiš: Z lahvičky chceme vytěžit šest, nikoliv jen pět dávek

„Zdravotníci mě informovali, že z jedné ampule natáhnou ne pět, ale šest dávek. Stejná informace dnes zazněla i v Německu. To by znamenalo, pokud to EMA schválí, že by Unie místo 300 milionů dávek dostala 360 milionů dávek,“ řekl Babiš Nově.

„Vyzval jsem dnes předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby to urychleně řešili. Pro Česko by to znamenalo zvýšení z osmi milionu na téměř 9,6 milionu dávek. Ta šestá dávka se dneska de facto hází do koše. Doufám, že Evropa bude reagovat rychle a nebudeme zase koukat, jak to USA a Izrael už to dávno mají a u nás to potrvá strašně dlouho,“ dodal premiér.