Babiš: Vakcínu zájemcům do konce srpna

Všichni zájemci o očkování by mohli být naočkováni do konce srpna. Ve čtvrtek to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Do konce června by vakcínu mohlo dostat přes 5,6 milionu obyvatel. Dospělých obyvatel je 8,5 milionu a tolik vakcín by mělo být do konce srpna k dispozici. Lidi pod 18 let se očkují minimálně, ke čtvrtku jich bylo jen 508.