Babiš: 22. prosince požádáme o prodloužení nouzového stavu

Vláda 22. prosince požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Právu to v pondělí po jednání vlády sdělil premiér a lídr ANO Andrej Babiš. Nouzový stav poslanci nedávno na návrh komunistů prodloužili do 23. prosince, přičemž vláda žádala až do 11. ledna.