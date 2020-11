Americký úřad dal remdesiviru zelenou. Varování WHO navzdory

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala ve čtvrtek stanovisko, v němž nedoporučuje používat lék remdesivir proti covidu-19. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA, Food and Drug Administration) má k tomu ale jiný postoj, po varování WHO stejně povolil použití remdesiviru společně s lékem na revmatoidní artritidu Olumiant u hospitalizovaných pacientů. Uvedl to britský Daily Mail.