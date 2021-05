230 tisíc lidí nad sedmdesát se nepřihlásilo k očkování

„Jsou to lidé, kteří nechtějí nebo nemohou být očkováni, například kvůli prodělání covidu či z jiných zdravotních důvodů,“ řekl mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann, kde zůstává bez očkování 25 tisíc lidí starších 70 let.

„Domníváme se, že je to způsobeno tím, že by zde mohli dostat termín dřív než u praktického lékaře nebo v menších centrech. Teď očkujeme skoro tři tisíce denně,“ řekla mluvčí brněnské fakultní nemocnice Veronika Plachá.

„Čekají, až budou moci být naočkováni u svého obvodního lékaře, protože by cesta do očkovacího centra pro ně znamenala komplikace,“ potvrdila Právu Plachá.

Momentálně se mohou registrovat všichni starší 55 let a od středy by se měla hranice posunout na 50 let. Od pondělí se mohou hlásit také pečující osoby. Pokud budou dodávky vakcín dál vysoké, mohla by se hranice podle premiéra Andreje Babiše (ANO) posouvat každý týden.

Přes 72 procent lidí starších 80 let má minimálně jednu dávku vakcíny, u sedmdesátníků je to přes 68 procent a v kategorii 65 až 69 let skoro polovina.

Zároveň se zdá, že epidemie ustupuje. Za neděli potvrdily laboratoře 504 nově nakažených, to je nejméně od loňského září. V mezitýdenním srovnání je to zhruba o 320 méně. Víkendové přírůstky ale bývají nižší, méně se testuje.