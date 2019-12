Z Mošnova bude létat pravidelná linka do Varšavy

„Od března příštího roku získají obyvatelé Moravskoslezského kraje nové spojení, díky němuž budou mít cestující z a do Ostravy možnost letět do více než 111 zajímavých destinací. Letový řád je připraven tak, aby umožnil cestujícím z Polska a četných letišť v regionu rychlý a pohodlný přestup ve Varšavě na lety do Ostravy. Opačným směrem, cestou z Ostravy LOT zajišťuje svým cestujícím přístup k rychlým přestupům na Chopinově letišti na evropské linky mimo jiné do Bruselu, Paříže, Amsterdamu a Düsseldorfu. Cestující získají také možnost využít dálkové lety například do USA, Kanady a do Asie - Singapuru a Soulu,“ uvedl člen představenstva LOT Polish Airlines Stefan Malczewski s tím, že od září se pak předpokládá navýšení rotací na dvakrát denně.