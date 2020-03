Vyhrál stamiliony. Peníze ale rozházel a skončil na dávkách

V nedávné historii totiž najdete desítky případů z celého světa, kdy radost výherce pohádkového jackpotu vystřídala za několik měsíců chudoba a pád na úplné dno. Jak je to možné? V podstatě všechny tyto případy mají velmi podobné rysy. Jakmile výherce obdrží peníze na účet), začnou se kolem něj hemžit desítky „nejlepších kamarádů“, kteří přijdou s fantastickými podnikatelskými projekty, na které potřebují drobnou investici v řádu pár miliónů.. Dorazí i členové rodiny i jejich známí, že potřebují nutně půjčit na čas nějaké peníze. Což samozřejmě vytváří pro onoho šťastlivce zcela bezvýchodnou situaci – buď peníze nepůjčí a okamžitě je obviněn z lakomství a rodina či přátelství je záhy u konce, nebo je půjčí, ale pak se s nimi v podstatě může rozloučit. Vždyť on, takový boháč, přece může počkat. Konec pak bývá méně pohádkový – ztráta všech peněz, zaměstnání, přátel i rodiny a život na ulici. Dotyčnému Angličanovi zbylo z oněch 500 miliónů na účtu 21 korun.

Jak tomu ale čelit? Před několika lety přišly zahraniční loterie s novým konceptem nazvaným „set for life“, tedy ve volném překladu „zajištěn na celý život“. O co jde? Výherce jackpotu neobdrží celou obří sumu najednou – dostane pouze první část, za kterou si může koupit dům a auto, poplatit dluhy, zaplatit dětem vzdělání a zbytek mu je zasílán v pravidelných měsíčních splátkách po několik let. Může si tak dovolit žít v luxusu, plnit si všechna svá přání, procestovat celý svět bez sebemenšího rizika, že by o své peníze přišel.