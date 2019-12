Toto je zlomový okamžik v oblasti udržitelnosti, oznamuje generální ředitel společnosti Mars

V roce 2018 podnikl Mars obrovský krok ke sledovatelnosti a veřejně publikoval své objemy, země původu a prvotní dodavatele kakaa, papíru, ovocné dřeně, palmového oleje, hovězího masa a sóji. Společnost zapojuje dodavatele do zavádění nezávislých monitorovacích a ověřovacích systémů pro sledování pokroku a dodržování předpisů. Hlavním cílem tohoto projektu je zastavit odlesňování, ale společnost jde příkladem také v oblasti zdrojů: Téměř všechna rýže Uncle Ben’s (96%) pochází od zemědělců využívajících oficiálně certifikované udržitelné rýžové platformy. A to je jen jeden ze způsobů, jak Mars pracuje na udržitelné budoucnosti.

Prostřednictvím pilíře Zdravá planeta se Mars ve svém každodenním provozu zaměřuje na obnovitelné zdroje energie. V současné době je více než polovina (53%) přímého provozu společnosti poháněno obnovitelnou elektřinou. To je dost energie k výrobě všech bonbonů M&M’s na světě! V Mexiku je již nyní 100% spotřeby elektřiny pokryto větrnými turbínami a do roku 2020 bude sluneční energie pohánět také 100% australského provozu společnosti Mars.

Dalším svěžím plánem v rámci iniciativ v oblasti udržitelnosti je zastoupení žen v globálním hodnotovém řetězci společnosti. Mars věnuje velkou rozdílu v zaměstnanosti mužů a žen a zaměřuje se na to, aby se ženám dostalo stále více místa, jejich hlas byl slyšet a aby se také ve větší míře prosazovaly do vedení.

"V současné době 42% vedení společnosti Mars a 25% našeho managementu tvoří ženy, ale my chceme růst nejméně o 2 procentní body ročně. Co ale může být ještě důležitější, snažíme se porozumět tomu, proč rozdíl existuje a jak jej napravit. Náš region je hrdý na to, že jsme v tomto aspektu hybatelem změn. Zde ve střední Evropě tvoří ženy 7 z 10 členů našeho vedoucího týmu,“ vysvětlila Zuzana Lošáková, Corporate Affairs director pro Střední Evropu společnosti Mars.

Mars je jednou z prvních společností, která definovala své Zásady pro odpovědný marketing a to už v roce 2007. Ty mimo jiné zajišťují, že společnost nemíří inzerci na děti do 12 let, každé balení má na přední straně jasné pokyny pro výživu a spotřebu a propaguje odpovědné porce. To je nyní součástí pilíře Výživa pro životní pohodu. Aby společnost posunula svůj zodpovědný marketing ještě dále, stala se jedním ze zakládajících partnerů fondu Lion’s Share, podporovaného Rozvojovým programem OSN, který vyzývá partnery, aby do fondu přispívali 0,5% svých mediálních výdajů na každou reklamu, která zobrazuje nějaké zvíře. Příspěvek společnosti k udržitelnosti a její podpora volně žijících zvířat byla tento rok oceněn cenou Grand Prix za kreativitu na mezinárodním festivalu Cannes Lions.