Průmyslové parky směřují do měst. Blíže ke spotřebitelům

Právě tak se společnost P3 Logistic Parks rozhodla naložit s areálem někdejší surovinové skládky v ostravských Vítkovicích. Na průmyslovou tradici tam naváže výstavbou moderní obchodně-průmyslové čtvrti P3 Ostrava Central. Prolnou se v ní světy městské logistiky, obchodu, e-commerce, výroby a vývoje. „Je to skvělá lokalita uvnitř města, kde by se volná plocha jinak hledala jen stěží. Bude to první park v našem portfoliu, do kterého se dá dojet tramvají,“ říká s úsměvem šéf developmentu české P3 Aleš Zacha.