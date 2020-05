Praha bez náklaďáků

Inspirací může být Vídeň, Hamburk, Londýn, Brusel či Paříž, kde již mnoho let využívají pro zásobování města řeku. Ani Praha v tomto směru není pozadu. V centru města jsou u Vltavy hned dvě moderní betonárny, které již řadu let využívají říční dopravu. Betonárna Rohanský ostrov a betonárna Libeň jsou moderní ekologické provozy, které až 80 % surovin pro výrobu betonu dopravují loděmi. Jedna loď nahradí 33 kamionů. Obě betonárny při současné produkci dopraví prostřednictvím lodí téměř 400 tisíc tun kameniva a díky tomu přijede do Prahy každý rok o 13 tisíc kamionů méně. V plánu je zvýšit úsporu na 20 tisíc kamionů ročně. Za celou dobu své existence ušetřily tyto betonárny Praze více než 250 tisíc kamionů. Vyrobily se zde betony pro veškeré důležité stavby v Praze: všechny etapy pražského metra, tunely Blanka, Strahovský tunel, železniční tunely Nového spojení, Trojský most, Národní technická knihovna, Nová vodní linka ÚČOV atd.