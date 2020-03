Podvodné e-maily zneužívají aktuální kauzy, cílem jsou vaše data

Dbejte také na to, z jaké stránky se přihlašujete do služeb a jak dané webové stránky vypadají. Častým trikem podvodníků je také e-mail, který požaduje aktualizaci bankovních přístupů. Do elektronického bankovnictví vždy přistupujte přes oficiální stránky bank, nikoli kliknutím z vyhledávače či odkazu. V případě pochybností doporučujeme rovněž zkontrolovat, zda se v adresním řádku vyskytuje zámek a písmena HTTPS, což dokazuje šifrovanou komunikaci.