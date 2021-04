Phishing představuje vážné riziko, dokážete se bránit?

Určitě se vám to stalo taky, že vám přišel e-mail od vaší banky, který vyžadoval zadání hesla kvůli autorizaci nebo například faktura z firmy, od které jste si ale nikdy nic neobjednali. To jsou jen nejtypičtější příklady tzv. phishingu, což je typ útoku, pomocí kterého se útočníci pokouší vylákat nějaké citlivé údaje, například jméno, adresu nebo přihlašovací údaje do nějaké služby.