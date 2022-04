Obraz nutně potřebuje doma každý, opravdu

Provokativně na vás doma mrká prázdná stěna a vy přesně víte, že by „něco“ potřebovala. Skoro každý byt nějakou takovou má. Mělo by to být „něco“ s velkým „N“, ale kde hledat? Fotka z hobbymarketu je moc všední a na originální obraz se necítíte vy ani vaše peněženka. Na takové okamžiky myslí galerie originálních fotografií YellowKorner.