Občasná nuda dětem prospívá, důležitý je přístup rodičů

I když se může zdát, že nuda dětem škodí, není to úplně pravda. Právě během chvílí, kdy se svým ratolestem nevěnujete, totiž dochází k tomu, že se začínají projevovat jejich zájmy. Sportovně založené dítě bude ve své dlouhé chvíli všemožně vyhledávat pohyb, děti s uměleckým nadáním nejspíše sáhnou po pastelkách a budou si kreslit a děti s potřebou tvořit zase zamíří ke stavebnicím nebo z polštářů vybudují vlastní pevnost. Rodiče by měli dohlédnout na jediné, aby v případě různých technologií a televize měly děti omezený čas, kolik hodin denně mohou touto zábavou trávit, a potom aby i línější děti měly v průběhu dne dostatek pohybu. „S návratem z prázdnin do reality mají často potíž i dospělí, je to někdy až depresivní a pomáhá řád, režim a pravidla. S tím mohou rodiče dětem pomoci,“ doporučuje Pavlína Schejbalová.