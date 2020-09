Nepřeplácíte za energie? S odcházejícím létem přichází nejlepší čas pro změnu dodavatele energií

Vybrat si obchodníka, od kterého domácnosti nakupují elektřinu či plyn, je možné již čtrnáct let. V průzkumu společnosti Bohemia Energy ale přes 36 procent lidí uvedlo, že vůbec neví, kolik by mohli změnou dodavatele elektřiny či plynu ušetřit. „Víc jak polovina lidí dokonce stále ještě dodavatele nikdy nezměnila. To znamená, že pokud si u svých původních dodavatelů nevyjednali lepší cenu, tak zbytečně energie přeplácí,“ uvádí Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.