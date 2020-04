Lajna očima markeťáka

Kreativní tým seriálu a Seznam se snažil, aby visibilita byla nenásilná, uvěřitelná, ale zároveň klientovi i pomáhala. V některých mediích si všimli poměrně odvážných slovních zmínek směrem k jedné sázkové kanceláři a spojení se seriálovým názvem ligy. Ty ne vždy byly strojeně pozitivní, ale občas i dost hanlivé – prostě realistické. Za což patří vedení společnosti potlesk na otevřené scéně. Mezi další partnery seriálu, kteří přistoupili na tuto “moderní” hru, patří inovativní výrobce energetických nápojů značky Escalate. Ten patří mezi progresivní firmy ve svém oboru především díky výrobkům s obsahem přírodních složek a speciálním dávkováním. A tak i on chtěl být do seriálu netradičně promítnut. Proto se v seriálu objevuje v místech, kde by se aktéři skutečně tímto nápojem občerstvili, a brand této firmy je chytře umístěn i na láhvích s vodou během hokejových zápasů i tréninků.