Kotlíkové dotace startují. Žádejte si o příspěvek na ekologický zdroj tepla

„Výměna starých kotlů je v našem regionu klíčová pro zlepšení kvality ovzduší. Podle průzkumů jsou právě lokální topeniště pro čistotu vzduchu tím největším zlem. Zákaz používání nevyhovujících kotlů měl původně platit od září tohoto roku, tento termín se ale zřejmě posune o dva roky. To by ale nemělo být důvod k tomu, aby lidé s výměnami otáleli. Možná mají úplně poslední příležitost, jak na nový zdroj tepla získat významnou podporu,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a upozornil, že s ohledem na aktuální mezinárodní dění změnilo Ministerstvo životního prostředí podmínky dotačního programu. Byla navýšena podpora tepelných čerpadel a omezena podpora kondenzačních kotlů na plyn.

Ministerstvo životního prostředí alokovalo pro Moravskoslezský kraj na výměnu kotlů 849 milionů korun. „Tato částka vzešla z počtu předběžných přihlášek, které nám lidé v předchozích měsících nezávazně zasílali. Sešlo se nám jich 5 930, tento počet by měla přislíbená částka dostatečně pokrýt. Můžeme ale předpokládat, že se do ostré výzvy nakonec přihlásí mnohem více zájemců. Rád bych v to i doufal, vždyť v našem regionu se podle odhadů ještě topí ve zhruba 25 tisících nevyhovujících kotlů. Pokud bude zájem o dotaci vyšší, můžeme pak ještě ministerstvo požádat o další peníze. Pokud by v programu prostředky ještě zůstaly, věřím, že by se mohlo vyhovět všem žadatelům,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že počet přijatých žádostí není omezen, lidé se o dotaci mohou hlásit až do 31. srpna 2022.