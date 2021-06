Jak z romantického filmu: Kytice 100 růží od kurýra z Florea.cz

„Dešťové kapky bubnují do oken a ona tiše hledí skrz zamlžená skla. Najednou zvonek. Nikoho nečeká, tak kdo to může být? Pomalu a nejistě otevírá hlavní dveře. Přes obrovský pugét sta nádherných rudý růží ani nevidí usměvavou tvář mladého kurýra. Přebírá kytici, přečte si vzkaz a oči jí zvlhnou slzami štěstí.“

Ať už je to mužům příjemné, či ne, vždycky budou srovnáváni s velkými milovníky z filmových pláten . Dobrou zprávou je, že i i když nemají sametový hlas jako Kristián, tělo jako Magic Mike a konto jako Jay Gatsby, mohou se princům na bílých koních vyrovnat.

Ženy milují květiny a překvapení. Kytice darovaná k narozeninám či svátku udělá radost, ale kytice „jen tak“, to je to, po čem ženy skutečně touží. Karafiátům už odzvonilo a v kurzu jsou velké kytice 100 růží. A je to zejména proto, že na českém trhu existuje online květinářství, kde je taková kytice finančně dostupná.