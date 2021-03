Jak poznat poctivou online nebankovní půjčku?

Jedním z důležitých bodů novely je, že poskytovatel online půjčky musí prověřovat bonitu klienta, resp. jeho schopnost splácet. To znamená, že pokud je žadatel o půjčku zadlužený, kam se podívá, a navíc třeba ani nemá adekvátní příjem, žádná seriózní nebankovní společnost mu nepůjčí. To se týká i všech úvěrů s označením jako “online půjčka bez doložení příjmů”, “online půjčka bez registru” a dalších půjček od nebankovních společností s podobnými názvy. Jedná se prevenci proti zabřednutí do dluhové pasti či prohloubení již trvajících finančních nesnází.