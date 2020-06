Co dělat s penězi navíc?

I pokud se obáváte investovat volné finanční prostředky do produktů, které vás svazují na dlouhou dobu, rozhodně nenechávejte zbytečně moc financí na běžném účtu. Jeho úročení je v současné době minimální. Výhodnější jsou účty spořicí . Investice nebývá časově limitována, úrok je vyšší a závazky minimální.

Máte možnost výběru ze čtyř variant přesunu peněz, mBank při volbě způsobu navíc vždy ukazuje, kolik byste naspořili za minulý měsíc s daným typem spoření. Při každé platbě z mKonta se na váš cíl odešle buď jakákoliv vámi definovaná částka od 10 do 50 korun, nebo můžete nastavit určité procento z transakce – banka umožňuje 1 až 10 %. Další variantou je zaslání rozdílu mezi zaplacenou částkou a zbytkem do nejbližší stokoruny, je-li platba násobkem 100, připíše se částka 50 Kč. Platíte-li tedy například účet ve výši 240 Kč, 60 Kč se vám převede na stanovený cíl. Poslední variantou, kterou si můžete vybrat, je zasílání pevně určené částky trvalý příkazem. „Klienti nejvíce využívají spoření procentem z transakcí,“ uvádí Jan Kamenský, produktový manažer mBank, a dodává: „Každý měsíc vám k našetřeným penězům připočítáme i příjemný 1,2procentní úrok, který mBank garantuje i přes současnou situaci minimálně do konce listopadu letošního roku.“