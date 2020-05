Chcete v Ostravě nakupovat potraviny kvalitně a výhodně? Poradíme kde!

Pak zamiřte do zbrusu nové prodejny JIP v Ostravě na adrese Frýdecká 700/475.

Tahle česká rodinná firma už více než dvacet let nabízí zákazníkům ty nejkvalitnější potraviny. A do Ostravy teď přišla se svým doposud největším projektem. Na ploše šesti tisíc metrů čtverečných totiž teprve před pár dny otevřela prodejnu, ve které najdete desetitisíce druhů potravin a nápojů, k tomu navíc pohodlné zázemí s občerstvením. To všechno v moderním a originálním hávu s příjemnou atmosférou.