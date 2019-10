Cestování do USA nebylo snazší, z Prahy můžete v létě využít už čtyři přímá letecká spojení

Historie, basebalové nebo hokejové zápasy, nákupy, gastronomie, ale i místa, která vídáte ve filmech a seriálech, každý si přijde na své. Díky přímým linkám z Letiště Václava Havla Praha nebyly Spojené státy americké nikdy dostupnější.

Cestující mohou letět z České republiky do všech těchto metropolí na palubě tří aerolinek, které přímá spojení během letní sezóny provozují. Do New Yorku se vydejte s Delta Air Lines na letiště JFK nebo s United Airlines na letiště Newark, které má skvělé vlakové spojení přímo na Manhattan. Projeďte se lodí k Soše Svobody na Liberty Island nebo si vychutnejte pohled na Brooklynský most a navštivte známou třídu Wall Street, místo s největší koncentrací bank a burz na světě. Cestou se zastavte na tzv. Ground Zero, kde dnes stojí památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001 i muzeum věnované jejich památce. Krásný výhled na město si vychutnáte z 86. a 102. patra z Empire State Building. Při večerní procházce pak nevynechejte slavné náměstí Times Square. A pokud máte rádi kulturu, zajděte si na některý ze slavných newyorských muzikálů v divadelním distriktu kolem ulice Broadway.

Foto: Letiště Praha

Po stopách americké nezávislosti a vzniku Spojených států zamiřte do Filadelfie. Díky American Airlines, které do tohoto města vzniku americké nezávislosti létají z Prahy každý den, můžete i vy vyzkoušet místní pochoutku „Philli Cheesteak“, dlouhou křupavou bagetu plněnou plátky hovězího masa a sýrem. Návštěva Filadelfie by nebyla kompletní, pokud byste se neproběhli po slavných Rockyho schodech. Z pravděpodobně nejslavnějších schodů Ameriky, které se objevily ve filmu Rocky, je krásný výhled na centrum města. Za vidění také stojí slavný most Benjamina Franklina, postavený ve stylu proslulého sanfranciského Golden Gatu. Ve Filadelfii se také vyplatí nakupovat, do ceny oblečení se totiž nezapočítává daň.

Foto: Letiště Praha