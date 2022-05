Cebia: na trhu se začínají častěji vyskytovat havarované ojetiny z Polska

Jak odhalit skutečný původ a minulost auta a jak poznat nepřiměřenou marži prodejce hovořil Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už přes 30 let pomáhá lidem bojovat proti podvodům při prodeji ojetých aut a u které si lze prověřit historii jakéhokoli auta.

V letošním roce se na český trh ojetých automobilů začaly dostávat ojeté vozy z Německa zatopené při srpnových povodních v loňském roce. Děje se na trhu ještě něco dalšího, na co by si měli lidé dávat pozor?

V posledních týdnech se na trh dostávají – anebo se snaží dostat – ve větší míře ojeté vozy z Polska, které jsou po haváriích, a často totálních haváriích, a mívají také častěji stočený tachometr. Zatím to neovlivnila ani válka na Ukrajině a vývoz aut do této země z Polska. Samozřejmě to neznamená, že dovezená auta jsou obecně špatná. Nejsou. Je ale důležité prověřit jejich minulost a stav.

Co znamená, že se auta z Polska snaží dostat na český trh?

Že pro dovozce, respektive prodejce, roste riziko vykoupení takového vozu a následného prodeje českému zákazníkovi, který se od prodejce, jenž o havárii neví, nemůže dozvědět. Auta bývají opravená a bez informace o havárii. V minulém týdnu jsme se setkali například s autem, které bylo havarované ve Švýcarsku, dovezené do Polska a v Polsku opravené. A v polské inzerci nabízené bez zmínky o havárii. A mimochodem je spousta Čechů, kteří si v Polsku auta kupují. Měli by si dát nyní větší pozor na to, jaké auto chtějí koupit, a v rámci toho si vždy prověřit jeho historii na cebia.cz. A také kupovat auta od prodejců, kteří je před výkupem a následným prodejem zákazníkům prověřují.

21 % inzerovaných aut dovezených ze zahraničí má falešný původ

Kdy se to auto prodávalo?

Ještě se prodává. I na přímý dotaz zájemce z Česka mu polský prodejce tvrdil, že auto – jedná se o BMW – nebylo havarované. A také popřel, že by mělo stočený tachometr. My jsme se o autě dozvěděli tak, že nám volal pán, že máme zřejmě chybu v záznamech najetých kilometrů, protože při pohledu na průběžné hodnoty ujetých kilometrů vypadá jako stočené. A prodejce mu „potvrdil“, že stočené určitě není. Kolegyně se pána zeptala, jestli v našem výpisu z historie vozidla došel i k fotkám, mezi nimiž byly i fotografie z ohledání vozidla pojišťovnou po jeho havárii a mezi nimi mimo jiné také fotka tachometru po havárii ještě před stočením tachometru. Pro to auto si nejel.

Kolik se v Česku prodává aut z Polska?

Ojeté vozy z Polska tvoří zhruba necelá dvě procenta nabídky ojetých vozů na českém trhu. To je přibližně 15 000 aut ročně. Bavíme se teď ale o vozech, u nichž prodejci přiznají původ. Pak se na trhu vyskytují také taková auta, která se tváří jako původem česká, případně jako dovezená z Německa. Jaký je skutečný podíl polských vozů na českém trhu, tak nedokážu říct.

Ale víte, jak časté je falšování původu?

To ano. Před časem jsme na to dělali rozsáhlou analýzu na 47 000 náhodně vybraných dovezených vozech. Ukázalo se, že 21 % inzerovaných aut dovezených ze zahraničí má falešný původ, nejčastěji právě německý či český.

Lze nějak skutečný původ vozu zjistit?

Ano, my v Cebia ho dokážeme většinou zjistit díky informacím od výrobců. Monitorováním historie vozu se pak můžeme dozvědět, ve které zemi auto jezdilo – konkrétně tedy díky záznamům o haváriích, poškození či najetých kilometrech, ze kterých víme, z jaké země pocházejí. Mimochodem z technického průkazu to zjistit nejde.

Jak moc bývají auta havarovaná?

Často i po totálních haváriích. Víte vždy je největší problém to, že zákazník o havárii neví, respektive pokud se to nedozví. Může se stát, že koupí nelegálně předělané auto, které mu mohou policisté bez náhrady zabavit, že koupí auto, jehož provoz není bezpečný, nebo v nejlepším případě vyhodí peníze za předražené auto, protože jeho hodnota je ve skutečnosti nižší. A také v následujících letech čekají takového kupce nečekané náklady na údržbu a opravy.

Ojeté vozy z Polska jsou často po totálních haváriích

A pokud o havárii ví, tak to podle vás není taková tragédie?

Není, protože může zhodnotit, zda šlo o havárii, která ovlivnila bezpečnost vozu, může se zajímat o kvalitu opravy a pokud zjistí, že je auto v dobrém stavu, tak ho může koupit za přiměřenou cenu. Zdaleka ne každé auto po havárii je na odpis. Ale asi nikdo nechce platit o desítky či dokonce stovky tisíc korun víc, než jakou má auto hodnotu. A řekl bych, že obzvláště v této době.

Myslíte si, že by si český zákazník koupil auto, o kterém by věděl, že je havarované?

Já doufám, že ano. Jinak by tu byla „hromada“ aut, která by byla provozuschopná, ale nikdo by je nechtěl. A co pak s nimi? Výroba nových aut výrazně zpomalila a pravdou je, že každý nemůže jezdit v novém autě, nebo v autě bez škrábance. A víte co? Já bych byl k desetiletému autu bez škrábance přinejmenším lehce podezřívavý. Problémem je, že pouze 0,64 % ojetých aut prodávaných na velkých inzertních portálech v Česku má uvedeno, že jsou po havárii. Z čehož vyplývá, že téměř všechny havárie se v inzerci zatajují. Někdy je přizná prodejce aspoň v místě prodeje, někdy ne. V každém případě je dobré o havárii vědět a případně si i ušetřit zbytečnou cestu za autem.

O haváriích se ale naštěstí lze dozvědět bez toho, aniž by člověk auto fyzicky viděl.

Fyzicky ho k tomu vidět zpravidla nemusíte. Většina lidí stejně nic nepozná a pokud si změří třeba tloušťku laku, tak stejně neví, k jak velkému poškození ve skutečnosti došlo. Zajet s autem do nezávislého servisu už stojí čas a spoustu peněz. Navíc ani tam nemusí skutečný rozsah havárie odhalit. Takže jako první je dobré si prověřit historii auta online, tedy záznamy od pojišťoven, autorizovaných i neautorizovaných servisů či policie.

Jak se k takovým všem záznamům může obyčejný člověk z ulice jednoduše dostat? Přes vás?

Ano, jednoduše tím, že si prověří auto přes Cebia na www.cebia.cz. Stačí zadat VIN vozu a nejprve se zdarma dozví, kolik informací jakého druhu a případně z jakého časového období máme o autě k dispozici. Následně si může prověření zakoupit. Cena je od 199 Kč do 599 Kč v závislosti na množství informací. Jen pro představu – je to maximálně 0,22 % aktuální průměrné ceny ojetého auta. Kromě havárií a poškození a výše vzniklé škody může zákazník také zjistit, zda auto nemá stočený tachometr, jak bylo servisované, jaký je skutečný rok výroby a země původu, zda není odcizené či zatížené leasingem nebo spotřebitelským úvěrem, zda, jak a za kolik bylo v minulosti inzerované, zda nebylo provozované jako taxi, jaká je jeho skutečná výbava či například jaká je jeho aktuální tržní cena dle profesionálního systému CebiCat GT, který v Česku používá pro ocenění vozidla i spousta pojišťoven.

Kromě pojišťoven, autorizovaných a neautorizovaných servisů a policie, jaké máte další zdroje informací?

Výrobce vozidel a importéry, prodejce a autobazary, finanční instituce, stanice technických kontrol, či například inzertní a aukční portály. Data o autech máme prakticky z celého světa.