CARE Česká republika pomáhá v páté nejhladovější zemi světa

„V táboře Mantapala jsem měla možnost mluvit s řadou lidí a každý z nich má svůj příběh. To, co je však spojovalo, byla ztráta životního zázemí – členů rodiny, přátel, domova, práce, a tím i většiny jistot. Spojovala je však také odvaha, s jakou vstupovali do nové životní situace – nového prostředí, ve kterém musí budovat své životy od začátku,“ popisuje situaci v táboře Lenka a dodává „Dobrovolníci, kteří prošli školením CARE, se naučili základy zednických prací – mohou tak začít své drobné stavební podnikání. Školení mají zdarma, na oplátku postaví přístřešky těm, kteří to sami nezvládnou. Například matkám samoživitelkám nebo starším lidem. Největší radost bylo sledovat, jak dobrovolníci vyrobili svou první cihlu a vyměřili základ domu pro staršího pána, který při útěku ze své vesnice ztratil celou svou rodinu,“ vypráví o tamní situaci Lenka.