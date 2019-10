Budoucnost už má své noty

Co se stane, když se spojí kreativci z reklamní agentury, banka se zálibou v inovacích z digitálního světa a symfonický orchestr? Unikátní projekt From the Future World, který přivádí k životu dílo Antonína Dvořáka. Hlavně díky silnému zázemí Komerční banky se nápad povedlo dotáhnout až do konce. „Projekt pro mě byl první příležitostí, kdy jsem mohl sledovat, jak funguje umělá inteligence, a poznat, jaké možnosti v sobě skrývá do budoucna,“ říká David Šmahel, manažer marketingové komunikace Komerční banky. „Antonín Dvořák byl tvořivý a inovativní skladatel. Čas mu bohužel nedovolil všechny nápady dokončit. Proto jsme po 115 letech od jeho úmrtí použili nejnovější technologii AI a na jeho dílo navázali,“ popisují kreativní ředitelé Filip Humpl a Richard Stiebitz z agentury Wunderman Thompson svoji motivaci.

Hudba budoucnosti

Umělá inteligence AIVA analyzovala 30 000 skladeb autorů od baroka po 20. století. Poté dostala úkol zanalyzovat všech 115 opusů Antonína Dvořáka a na základě získaných vzorců dokomponovat Dvořákovu nedokončenou skicu. „Výsledkem je třídílná kompozice, ve které umělá inteligence v první větě dokomponovala Dvořákův fragment, v druhé a třetí větě pak nabízí vizi, jak by mohly vypadat další dvě části, kdyby je Dvořák zkomponoval. Jako reminiscenci na symfonii Z Nového světa jsme skladbu pojmenovali From the Future World,“ dodává Richard s Filipem.

Orchestr PKF – Prague Philharmonia se postaral o hudební interpretaci. Má na starosti živé provedení i kompletní nahrávku díla. „Tento fascinující projekt mne donutil k úvahám o mysteriu lidské kreativity, o naší odpovědnosti pečovat o umění a o nevyhnutelnosti rozvíjet umělou inteligenci s rozvahou,“ popisuje šéfdirigent PKF – Prague Philharmonia Emmanuel Villaume.

From the Future World sklidila na festivalu Rock for People velký úspěch Foto: Komerční banka

Nový Dvořák, nová mediální hvězda

Projekt se stal mediálním hitem a začal žít svým vlastním životem. Skladba zazněla na slavnostní prezentaci Národní strategie České republiky v rámci globálního eventu s názvem „EU as a Leader in AI“ v Bruselu. Na festivalu Rock for People jí nadšeně aplaudovaly tisíce, možná desetitisíce fanoušků. V září se stala jedním z magnetů mezinárodního veletrhu nových technologií Future Port Prague a 15. listopadu bude slavnostně uvedena orchestrem PKF —Prague Philharmonia ve Dvořákově síni Rudolfina pod taktovkou Emmanuela Villauma. Přímý přenos naladíte i na Českém rozhlasu Vltava. Podrobnosti o projektu najdete na www.fromthefutureworld.cz