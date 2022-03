Pohledem Thomase Kulidakise: Vzácná shoda u znovuzrozeného Čapího hnízda

V době nejvyhrocenější se nejen po Praze často soucitně a empaticky říkalo, že chudák kluk, jenž má být nemocný, mávají s ním různí lidé účelově. Nakonec jeho výpověď je jedna ze změněných, ale asi ne nejzásadnější. Činil se i bývalý člen širšího vedení Čapího hnízda Tomáš Rak. Chtěl podle svých slov oprávněné peníze, podle jiných „držhubné“, nic nedostal, a tak se přiznal, že dříve lhal ve prospěch Andreje Babiše a nejen jeho, což už údajně dělat nechce. Říká se, že to byl tedy on, kdo nejvíce přispěl k opětovnému otevření kauzy.

Babiš klasicky argumentuje, že je vše účelovka, že kdyby nebyl v politice, tak by to nikdo neřešil, protože nedělal nic jiného než spousta dalších. To má nejspíš i pravdu, ale on do politiky šel, vrhnul se tedy tam, kde je člověk člověku vlkem. Takže se o něj všichni zajímali a plně po právu, protože politik má jít příkladem, je u něj vyšší citlivost. Ostatně Babiš v tom není sám. Babišovi ale teď nezbývá než čekat na výsledek soudu, pokud zase různí svědci znovu nezmění výpovědi, protože možnosti typu odstoupím, vše vrátím, už nechci apod. vyčerpal.