Pohledem Thomase Kulidakise: Vláda opakováním Sobotkovy chyby pohání Babišův obytňák

V zásadě může leckdo říci, že na tom není nic špatného, protože proč by lidé měli být pořád vycukaní. Však ať si užijí. Jiný by ovšem mohl namítnout, že tak to přece nejde, protože předseda opozice je zaměstnanec lidu, zvolený poslanec, který má chodit do práce, kterážto není na cestách po vlastech českých, moravských a slezských, nýbrž v centru Prahy. Jenže ouha, ono se prý zas tak moc nestalo, protože Babiše vládní koalice vypárovala.