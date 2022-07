Pohledem Thomase Kulidakise: Systémový problém korupce a očista ODS vs ANO

Olbřímí část veřejnosti musí ovšem stát před pokušením se už na politiku vykašlat, protože hledat slušného politika je jako hledat jehlu v kupce sena. Rozčarování je to pochopitelné, ale nebylo by správné mu podlehnout. Rezignováním na věci veřejné se totiž už lautr nic nezmění, takže je lepší se alespoň snažit. Smutné je, že to, co se teď odehrává, je pokračování příběhu, který se táhne už od devadesátých let. Prasátka a prasata u koryta nejen že žerou, ale ještě odporně mlaskají a vypadá to, že příležitost dělá zloděje.