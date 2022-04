Pohledem Thomase Kulidakise: Muskův Twitter a svoboda slova

V překladu to znamená, že pokud dodrží Musk své slovo, nebudou se opakovat události typu odstřižení od tweetování, neboli česky cvrlikání lidí typu bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten si vycvrlikal vedení velmoci. Poté, co byl odstaven, došlo také k rozmachu takzvané „cancel culture“ neboli kultury rušení, celé názorové proudy začaly být nejen Twitterem ostrakizovány, přesunovaly se na uzavřená fóra, kde se nositelé daného názoru ještě více utvrzovali ve svých postojích v kruhu, bez jakékoliv oponentury a možnosti poměřit se s protiargumenty. A to není ani správné, ani dobré a užitečné.

Elon Musk slibuje, že to změní. Říkat se bude moci vše naprosto svobodně. Není se co divit, že už se ozvali regulátoři. Za Evropskou komisi na Twitteru zacvrlikal eurokomisař pro vnitřní trh Breton, podle nějž se i nový majitel bude muset řídit nařízeními EU. Evropský spolek slíbil patřičný dohled nad digitálním trhem. Ozval se britský premiér Johnson slovy svého mluvčího, podle nějž musí být sociální média odpovědná.

Triptych doplní stížnosti aktivistů, neziskovek, nevládek. Amnesty International například tweetovala o znepokojení z rozpadu politik určených pro ochranu uživatelů. Poslední, co je podle Amnesty potřeba, je ignorování ošklivé mluvy vůči sexuálním menšinám, atd. Shrnula to šikovně britská BBC zde .

Některé projevy na sítích, v nichž lidé říkají slova, která by si navzájem už z lidské slušnosti a studu neřekli do očí, dávají průchod fanatismu všeho druhu, vzbuzují nevolnost. Algoritmy upravující, co vidíme, jsou další problém. Musk slíbil zdrojové kódy otevřít, a to je dobře.