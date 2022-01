Pohledem Thomase Kulidakise: Koronavirové Válkoviny aneb Nová vláda v neblahých šlépějích vlády minulé

Konkrétně to ilustruje ministr zdravotnictví Vlastimila Válek. Za prvé, za celou vládu nám oznámil, že do karantény poputují i očkovaní, kteří budou v kontaktu s nakaženými lidmi. Oněch určených pět dní je jistě lepší než čtrnáct, ale případy se budou posuzovat hygienou individuálně. Což nemůže dopadnout jinak než opakováním a pokračováním buďto chaosu nebo neefektivity, protože se nebude stíhat.

Nová vláda pod taktovkou Válka a jeho lidí dělá naprosto novým a originálním, neotřelým způsobem v podstatě to samé, co jí kritizované osazenstvo vládních kanceláří dělalo v minulosti. Ukazuje se to také v případě dětí, kteréžto prý minulá vláda házela společně s rodiči přes palubu. Nutila je do on-line výuky, karantény, rodiče museli být doma nebo dávat ratolesti k prarodičům, kteří si je buď užili, nebo z nich šedivěli místo rodičů nebo případně chytli virus.